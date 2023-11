Ex-secretário de Segurança de Mocajuba é executado a tiros na noite desta terça-feira (28)

O ex-Secretário Municipal de Cidadania e Segurança de Mocajuba, Jadielson Meireles, foi brutalmente assassinado, na noite desta terça-feira (28). O crime aconteceu por volta das 19h. Jadielson estava sentado conversando com amigos próximo a própria residência, no centro da cidade, quando dois homens em uma moto se aproximaram do local.

Testemunhas relataram aos agentes o rápido cerco dos dois criminosos. Segundo as informações, ao se aproximarem e pararem o veículo próximo à vítima, o assassino que estava na garupa da moto desceu, sacou um revólver e disparou pelo menos seis vezes à queima-roupa contra o político, que estava de costas.

O som dos disparos rompeu a calmaria noturna, transformando um momento comum, onde geralmente as pessoas ficam em frente das casas conversando, em uma tragédia inesperada. Houve muita gritaria e correria e havia crianças no local.

Histórico de atentados

Segundo a Polícia Militar de Mocajuba, o ex-secretário, conhecido por uma postura política vinculada à direita na cidade, já havia escapado ileso de um atentado há alguns anos durante o mandato de vereador. No entanto, a violência sombria retornou para ceifar a vida de forma implacável.

Após o ataque, os assassinos empreenderam uma fuga veloz na moto, evaporando-se na escuridão da noite em direção desconhecida. Em resposta, a Polícia Militar de Mocajuba, ao ser contatada pela equipe de O Liberal, confirmou o falecimento de Jadielson Meireles e anunciou a mobilização de equipes nas ruas do município para localizar os responsáveis. Ninguém foi identificado ou preso até o fechamento da reportagem.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.