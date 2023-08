Foragido da justiça morre durante suposta ação policial em Cametá

Um homem identificado como Leandro Barbosa morreu durante uma ação policial na cidade de Cametá, nordeste paraense, no final da tarde de terça-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar, uma operação havia sido montada na tentativa de recapturar o suspeito, que era foragido da justiça.

Leandro era da cidade de Mocajuba, também localizada no nordeste do estado, e estaria cometendo diversos crimes em Cametá, com emprego de arma de fogo, de acordo com a polícia. Na tarde de terça-feira, os agentes conseguiram i​dentificar o paradeiro do rapaz e deram início à ação para prendê-lo.

Na versão da PM, Leandro ignorou a voz de prisão e apontou um revólver calibre 38 na direção dos policiais, que atiraram e o acertaram.

A polícia disse ainda que Leandro foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram apreendidas a arma de fogo e drogas. O material foi apresentado na delegacia de Polícia Civil da cidade de Cametá, por onde o caso é investigado.