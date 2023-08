Homem que amarrou e agrediu mulher é preso em Cametá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá, nordeste paraense, realizou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na segunda-feira (7), no bairro do Castanhal, em Cametá. A vítima recebeu atendimento médico e escuta especializada.

Segundo a polícia, a mulher foi atingida na cabeça e em seguida foi amarrada com uma corda, sofrendo várias lesões. Correndo risco de vida, ela agiu em legítima defesa ferindo a perna do agressor para então escapar da vio​lência, segundo a polícia. O homem foi encaminhado por familiares para atendimento médico.

Diante das evidências apresentadas e da situação em flagrante, a equipe da Deam Cametá diligenciou em busca do suspeito, que foi detido e conduzido para a unidade policial, ficando à disposição da justiça.