​Professor fica gravemente ferido após colisão entre carro e caminhão na PA-151

Um professor identificado apenas como Barnabé sofreu um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (2), na PA-151, próximo da entrada da vila de Porto Grande, em Cametá, região nordeste do Pará. Conforme divulgado pelo portal Diário de Cametá, o carro que o educador conduzia teria colidido frontalmente com um caminhão.

Barnabé sofreu ferimentos graves e foi socorrido, inicialmente, para o Hospital de Mocajuba, onde ele mora, e transferido horas depois para Belém. O estado de saúde dele é desconhecido. Com a batida, o veículo de passeio ficou completamente destruído.

As imagens do acidente mostram que o capô do automóvel e toda parte lateral foram arrancados. Além disso, o motor ficou exposto e os vidros​ ficaram quebrados.

De acordo com informações divulgadas pelo Diário de Cametá, o caminhão havia entrado na frente do carro pegando em toda parte lateral. O condutor do veículo pesado e os ajudantes que o acompanhavam saíram ilesos.