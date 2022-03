Homem atira em comparsa durante tentativa de assalto em Marabá

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito atirando no comparsa, na noite desta quinta-feira (3), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Marabá, sudeste paraense. A dupla, que não teve identidade divulgada, teria anunciado o assalto a pessoas que estavam sentadas na porta de uma casa. As vítimas, então, correram para dentro do imóvel. Com informações do site Debate Carajás.

Os criminosos começaram a disparar tiros contra elas. Inicialmente, sem entender o que estava acontecendo, os vizinhos teriam entendido que o caso se tratava de um tiroteio. Acionada, a Polícia Militar esteve no local e identificou que se tratava de uma tentativa de assalto.

Um dos tiros, segundo a polícia, acertou o aparelho celular de uma das vítimas. Os outros tiros atingiram portas e móveis da residência. Nenhum morador ficou ferido. Porém um dos assaltantes acabou baleado e precisou de atendimento médico.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender o suspeito baleado. O criminoso foi abordado pela Polícia Militar já no Hospital Municipal de Marabá e teria fornecido nome falso. O caso agora está com a Polícia Civil.