Suspeita de tentativa de latrocínio é presa em Rurópolis

Uma mulher identificada como Thaila Fabiana Goes da Conceição, foi presa em flagrante no domingo (7) suspeita de cometer uma tentativa de latrocínio. O caso ocorreu no município de Rurópolis, sudoeste do Pará, após a vítima, que é um vendedor de frutas identificado como Valter Alves Costa, reagir e ser esfaqueada.

Conforme as informações policiais, tudo teria ocorrido quando Thaila Fabiana chegou ao local onde Valter trabalhava e pediu um copo com água. No momento em que o homem se afastou para buscar, a mulher roubou o celular dele. Houve uma luta corporal. Ela o atacou com um pedaço de pau e depois desferiu o golpe com a arma branca. A suspeita fugiu do local, mas equipe da Polícia Militar conseguiu localizá-la após ser informada sobre o caso por populares. A mulher ainda tentou se esconder, mas os agentes a avistaram em um posto de combustível e efetuaram a prisão.

Pessoas que presenciaram a situação acionaram uma ambulância que fez o socorro da vítima para o Pronto Socorro Municipal de Rurópolis, onde Valter deu entrada em estado grave. Não há mais detalhes sobre o homem até o momento. A suspeita foi encaminhada para a delegacia. Os agentes também apresentaram uma faca de mesa de aproximadamente 15 centímetros, que foi encontrada com a mulher no momento da abordagem. Durante depoimento, a suspeita ficou em silêncio sobre o caso, mas informou já ter passagens pela Polícia.

A Polícia Civil informou, em nota, que uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de latrocínio e está à disposição da Justiça. A arma branca utilizada no crime foi apreendida.