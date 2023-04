Suspeita de matar e esconder corpo de companheiro dentro de poço é presa em Novo Repartimento

​Ana Célia de Almeida, de 49 anos, foi presa suspeita de assassinar o próprio companheiro a golpes de martelo e, posteriormente, jogar o corpo em um poço desativado. O caso ocorreu no último domingo (23), na zona rural de Novo Repartimento, sul do Pará. A prisão foi registrada na quarta-feira (26).

O corpo de Raimundo Araújo da Silva, de 52 anos, foi localizado depois que vizinhos estranharam o sumiço dele. Questionada, Ana Célia teria dito que o homem tinha ido embora. Porém os vizinhos relembraram de uma declaração anterior em que ela teria afirmado que pretendia cortar a cabeça de Raimundo.

Segundo informações do site Correio de Carajás, diante da pressão dos moradores, a suspeita teria confessado o crime e levou os vizinhos até o local onde estava o corpo da vítima. O cadáver se encontrava em fase inicial de decomposição.

Ana Célia também teria contado que jogou as roupas da vítima junto e pretendia encher o poço com barro para ocultar o cadáver, que foi resgatado com a ajuda de moradores e, posteriormente, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A suspeita foi presa pela Polícia Militar e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento. De acordo com publicação do Correio de Carajás, a mulher teria declarado à polícia que agiu em legítima defesa. A polícia abriu um inquérito e continua investigando o caso.