Mulher mata o companheiro e foge com a filha de 2 anos, em Marabá

​No final da noite desta terça-feira (15), um homicídio foi registrado dentro do residencial Magalhães, na avenida 2, entre os núcleos São Félix e Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. A suspeita Rayane Barbosa Rodrigues teria assassinado o marido, Klebson Valério Chaves, com uma facada no peito após discussão entre o casal. Ela fugiu com a filha de dois anos do casal após o crime e ainda não foi presa, conforme publicação do site Debate Carajás.

O caso, segundo a polícia, ocorreu por volta das 23h30. A equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá foi informada do homicídio com arma branca por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop).

Segundo informações colhidas no local, a relação entre a vítima e sua esposa Rayane era muito conturbada, e os dois discutiam quase que diariamente.

Após uma discussão acalorada na residência do casal, a esposa deu um único golpe de arma branca na região do tórax da vítima, que foi atendida pelo Serviço​​ de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, morreu ainda no local. A polícia ainda não tem detalhes sobre as circunstâncias desta discussão e realiza diligências na tentativa de localizar a suspeita.