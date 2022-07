Suposto traficante é baleado durante operação de combate às drogas, em Tailândia

Um homem, identificado como Juvenilson Rodrigues Marinho, de 42 anos, ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar da cidade de Tailândia, nordeste paraense, na última quinta-feira (21). A operação foi deflagrada por policiais do 45º Batalhão da Polícia Militar (45º BPM) e teve como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade. Com informações do site Debate Carajás.

A PM não divulgou informações detalhadas sobre a ação como, por exemplo, se o homem reagiu à abordagem policial. Por isso, não se tem notícia a respeito das circunstâncias do baleamento de Juvenilson. Mas, de acordo com os primeiros levantamentos realizados pela polícia, Juvenilson estaria comercializando entorpecentes e foi surpreendido pelos PMs. Com ele, foram apreendidas 3 kg de droga não informada, além de armas.

Ao ser atingido, o suposto traficante foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), onde recebeu atendimento médico. O quadro de saúde do suspeito é estável. Ele não corre risco de morte.

Assim que receber alta médica, Juvenilson deverá ser conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde serão instaurados os procedimentos legais e cabíveis, para que ele responda pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.