Suposto pastor é preso por importunação sexual em São Miguel do Guamá

Edielson Inácio de Sousa, 48 anos, conhecido como “pastor Paraíba”, foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (9), por importunação sexual em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A vítima relatou à polícia que o suspeito teria ido a casa dela, se aproveitando da religião para cometer o crime.

O 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM), que faz o policiamento na região, foi acionada ao caso. A vítima denunciou que Edielson estaria no ramal do Boa Vista. No momento em que os militares chegaram no local relatado, ele não estava mais lá.

Porém, o próprio suspeito ligou para a polícia e disse que se encontrava na rua Aluísio Pedro de Farias, bairro do Jaderlândia. No endereço, a PM localizou o homem na companhia de um outro pastor.

Ele foi abordado e conduzido à delegacia de Polícia Civil do município. A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento do caso à PC e aguarda retorno.