Pastor 'incorporava anjos' para abusar sexualmente de fiéis

Um pastor que alegava "incorporar um anjo" é suspeito de abusar sexualmente de fiéis em "campanhas espirituais". As vítimas relataram que o homem as ameaçavam dizendo que se elas negassem os assédios, teriam consequências.

Em depoimento à polícia, as vítimas disseram frequentar a igreja e que o pastor dizia que incorporava um "anjo" e pedia fotos íntimas às vítimas, justificando que seriam para usar em uma “campanha”. Segundo relato das mulheres, o pastor tocava nas partes íntimas delas, e encostava a mão dela nas partes íntimas dele.

Segundo o relato de uma das vítimas, a esposa do pastor presenciou o abuso e não fez nada. Além disso, a esposa falava para a vítima a não recusar os pedidos do marido, que envolviam atos como masturbação.

O caso foi registrado na última segunda-feira (2) na Polícia Civil. As vítimas pediram à Justiça medidas protetivas de urgência contra o pastor, mas o juiz negou, alegando que os crimes não foram praticados no âmbito doméstico e que elas não possuíam vínculo anterior com ele.