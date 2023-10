Pastor e esposa suspeitos de abusar de fiéis estão foragidos

A Polícia Civil de Goiás está em busca do pastor Vanderlei de Oliveira e da esposa dele, Maria de Lurdes dos Santos Oliveira. O casal é suspeito de abusar sexualmente de fiéis em uma igreja de Anápolis, dizendo que o homem era “pai espiritual” dos fiéis e alegando “incorporar um anjo”. A esposa não participava diretamente dos atos, mas “apoiava” o marido.

Na semana passada, foram expedidos mandados de prisão preventiva para o pastor e sua esposa. No entanto, até esta sexta-feira (20), as autoridades goianas não conseguiram localizar os suspeitos. O casal vai responder pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro.

“Ele usava dessa vulnerabilidade dessas vítimas para cometer os atos libidinosos e ter conjunção carnal, inclusive alguns na frente da esposa”, disse a delegada a frente do caso, Isabella Joy.

Em depoimento à polícia, as vítimas disseram frequentar a igreja e que o pastor dizia incorporar um “anjo” e pedia fotos íntimas às vítimas, justificando que seriam para usar em uma “campanha” e depois as ameaçava dizendo que elas seriam “amaldiçoada” se contassem sobre o ocorrido para alguém. Segundo relato das mulheres, o pastor tocava nas partes íntimas delas, e encostava a mão dela nas partes íntimas dele.

“A maioria das vítimas é do sexo feminino e as idades variam de 30, 60, 59 anos. A esposa do pastor estava presente durante alguns desses abusos”, ressaltou a delegada.