Pastor golpista e líder de esquema milionário estava escondido em rancho particular

Na tarde da última quinta-feira (21), Osório José Lopes Júnior, suspeito de liderar uma quadrilha acusada de estelionatos de frequentadores de igrejas, foi preso por agentes da Polícia Civil. Ele estava escondido em um rancho particular de um parente, em Tocantins, desde o vazamento do esquema que fez mais de 50 mil vítimas.

“O alvo não foi encontrado pela PCDF e era considerado foragido da Justiça, sendo procurado em várias unidades da Federação e também no estado do Tocantins”, disse o delegado responsável pela operação Rafael Falcão, da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado.

A ação foi deflagrada após informações de que a família do suspeito teria uma propriedade particular na área e que estaria abrigando Osório. Com base nas informações levantadas, por volta das 17h, os policiais civis localizaram o pastor e deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal.

Esquema de estelionato

Segundo a PCDF, o pastor é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e estelionatos praticados por meio cibernético. Ele liderava, ainda, o esquema criminoso com cerca de 200 integrantes, que abordava as vítimas (fiéis, em sua maioria) e as convenciam a realizar investimentos em falsas operações financeiras e projetos sociais inexistentes, prometendo lucros exorbitantes de até R$ 1 octilhão (1 seguido de 27 zeros).

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com