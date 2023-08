Suposto mandante de ‘tribunal do crime’ e mais quatro são presos em Cumaru do Norte

Cinco pessoas foram presas nesta sexta-feira (18) na cidade de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, durante a Operação “Sicário”, da Polícia Civil, por meio da Superintendência do Lago de Tucuruí. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão contra um investigado pela prática dos crimes de sequestro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O principal alvo da operação está entre os presos. Durante a ação, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, dinheiro em espécie e celulares.

O crime ocorreu no dia 14 de junho deste ano, na cidade de Tucuruí, onde estava acontecendo uma conferência do “tribunal do crime” no intuito de punir a vítima que estaria em desacordo com as práticas da associação criminosa, detalhou a polícia.

“O investigado atuou como um dos mandantes do crime, já que ocupava o cargo de chefia dentro da facção criminosa, ordenando as práticas delituosas na cidade de Tucuruí, sendo que residia em Cumaru do Norte. Nas investigações policiais, foi possível comprovar seu envolvimento no crime”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

Equipes da Delegacia de Cumaru do Norte deram apoio nas investigações e diligências. Com isso, foi possível localizar o envolvido, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão nos imóveis do investigado e do pai adotivo.

“As equipes da Polícia Civil conseguiram apreender a grande quantia de dinheiro em espécie, quantidade expressiva de drogas dos tipos maconha, cocaína e oxi, além de munições de diversos calibres, uma espingarda de pressão e um revólver calibre 38 com numeração raspada contendo cinco munições intactas”, contou o delegado Robson Mendes, superintendente da região.

Além da prisão preventiva, o homem foi autuado em flagrante junto com sua esposa e outros três homens pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de arma de fogo. Eles foram apresentados na Delegacia de Cumaru do Norte para os procedimentos cabíveis e encontram-se à disposição da Justiça.

A operação contou ainda com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, Delegacia de Homicídios de Tucuruí, NAI de Redenção e da Delegacia de Homicídios de Redenção.