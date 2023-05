​Homem ameaça a mãe e acaba preso por homicídio em Mojuí dos Campos

Um homem identificado como Gera Sousa Reis foi preso, na tarde da última terça-feira (9), no município de Mojuí dos Campos, oeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito, supostamente sob efeito de entorpecentes, estaria ameaçando a própria mãe, quando ela mesma acionou a polícia.

Quando os policiais chegaram no local e fizeram o levantamento dos dados do suspeito, identificaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O suspeito, portanto, era considerado foragido da justiça.

Em rápida pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado ​​do Pará (TJE-PA), é possível encontrar, pelo menos, cinco processos em nome de Gera. Além do crime de homicídio qualificado, ele também possui extensa ficha por furto, roubo e receptação.

Gera recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Na unidade, foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição da justiça. Apesar das ameaças sofridas, a mãe de Gera não quis registrar boletim de ocorrência contra o filho.