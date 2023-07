Homem é baleado, amarrado e torturado em ataque atribuído ao 'tribunal do crime'

Rubenilson Alves, de 33 anos, foi vítima de um ataque no último sábado (8) no bairro Compensa, zona oeste de Manaus (AM). Segundo relatos da própria vítima à Polícia Militar, os autores do crime foram "soldados" ligados ao "tribunal do crime".

Alves afirmou que foi retirado de sua residência por dois criminosos e levado até uma coluna de construção na localidade. Lá, ele foi amarrado, torturado e alvejado por seis tiros.

Acreditando que o homem estava morto devido ao som de intensos disparos de arma de fogo, moradores próximos acabaram por descobrir sua presença e acionaram as autoridades. Ao chegarem ao local, militares encontraram a vítima consciente e em busca de ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem foi encaminhado para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico adequado. No entanto, até o momento, o estado de saúde de Rubenilson Alves não foi divulgado pelas autoridades.

As investigações acerca do caso estão em andamento, visando identificar os responsáveis pelo ataque e esclarecer as motivações por trás do crime.