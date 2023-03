Homem suspeito de estupro é encontrado morto com bilhete: ‘morreu porque foi Jack’

Um homem, de 37 anos, foi encontrado morto com golpes de facas no quintal de uma residência, localizada no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus (AM), na noite do último domingo (26).

No corpo da vítima, identificada como Orisélio Ramos Sabóia, havia um bilhete escrito “morreu pq foi Jack”. O termo é usado no mundo do crime para pessoas que cometem estupro.

A vítima teria sido presa no domingo, acusada de estuprar a enteada de 9 anos, mas foi liberada na delegacia. As autoridades policiais teriam chegado à conclusão de que não estava mais no flagrante.

Ao retornar para o bairro, o homem teria sido capturado pelo “tribunal do crime” e assassinado. A vítima também já teria passagens pela polícia pelo crime de estupro contra uma menina de 12 anos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(*Emily Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)