Suposto líder de facção morre após reagir a abordagem policial em Moju

Junior Nunes, de 24 anos, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar de Moju, no nordeste paraense. Segundo detalhes informados pela 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM), que atua na cidade, o caso ocorreu na noite de quinta-feira (6), por volta das 18 horas, durante a operação "Moju Seguro". Conforme a versão policial, o jovem teria reagido à abordagem da guarnição no ramal da Congregação e foi alvejado.

Ainda segundo a PM, Junior seguia de bicicleta pela área, quando não parou mesmo após a abordagem de quatro viaturas do comboio. Com a chegada do quinto veículo oficial, ele teria sacado uma arma de fogo. Três militares abriram fogo contra o suspeito. Segundo informou a PM, Junior foi levado até a Unidade Mista de Saúde pela polícia, mas não resistiu aos ferimentos e chegou à unidade hospitalar sem vida.

Conhecido como "Juninho Pop", o jovem tinha mandados de prisão em aberto por vários crimes, entre eles roubo de carga, roubo em residências e, atentado a agentes de segurança pública. Junior também era apontado como líder de uma facção criminosa e também era conhecido das autoridades policiais como autor de alguns assaltos à empresas da cidade.

Um revólver calibre 38 e quatro munições intactas, além da bicicleta do suspeito, foram encaminhados até a unidade policial da cidade.