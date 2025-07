Foragido da Justiça é preso tentando invadir casas no oeste do Pará

Um homem na condição de evadido da Justiça, identificado como Carlos Douglas de Sousa Rebelo, de 31 anos, foi preso na tarde de terça-feira (15), em Mojuí dos Campos, oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o investigado estava na Travessa Santa Luíza, no bairro Alto Alegre, tentando invadir residências. A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que informou sobre a tentativa de invasão à casa da mãe dela.

Os relatos iniciais são que militares do 35º BPM foram ao endereço após a mulher denunciar que um homem estaria tentando entrar na casa em que ela estava e no imóvel de outros vizinhos da área. Imediatamente os policiais chegaram ao endereço repassado para verificar a situação. Carlos Douglas foi encontrado na área e os agentes o abordaram.

Após consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), foi constatado que o suspeito tinha contra si um mandado de prisão de recaptura em aberto, que havia sido expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém. O suspeito foi autuado e deve responder por furto e roubo.

Durante a prisão, foi necessário o uso de algemas devido o investigado apresentar comportamento exaltado e resistir à prisão. Em seguida, foi conduzido até a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos cabíveis.