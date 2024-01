Suposto integrante de facção criminosa no Pará é preso no Maranhão

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta terça-feira (30) por homicídio qualificado, no município Centro de Guilherme, no Maranhão. A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre as Polícias Civis do Pará e Maranhão, com apoio das equipes da Delegacia de Homicídios de Castanhal (DH) e Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), bem como da Agência Intermediária de Inteligência do CPR VII (PMPA).

Conforme a polícia, o homem seria membro de uma facção criminosa que atua no Pará​ e teria assassinado o próprio cunhado​. Após o crime, ele fugiu para o Maranhão. Além do cumprimento do mandado de homicídio, também foi cumprido em desfavor​ do suspeito um ​mandado de recaptura, tendo em vista que ele estava foragido do sistema pe​nitenciário paraense desde 2021.

No momento em que foi abordado, o homem se apresentou aos agentes com uma identidade falsa e com ele foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo, além de munições. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Maracaçumé (MA).

Segundo informações da polícia, o investigado também integrava uma facção criminosa atuante no município de Castanhal, no Pará. Ele possuía um cargo de liderança e comandava a comercialização de entorpecentes na região.

Após ter cumprido os procedimentos de praxe, o preso encontra-se à disposição da Justiça.