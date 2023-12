Líder de facção criminosa baiana é preso como suspeito de explodir carro-forte

Neste domingo (24), em Ubatuba, no litoral de São Paulo, a Polícia Militar prendeu um homem de 41 anos, foragido da Justiça e suspeito de participar da explosão de um carro-forte, no dia 4 de dezembro, na Bahia. As autoridades de segurança da Bahia afirmam que ele é líder de uma facção criminosa no Recôncavo Baiano.

VEJA MAIS

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles e pelo G1 Bahia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o homem estava na Praia do Tenório, na cidade do litoral norte paulista. O suspeito foi abordado por policiais militares e confirmou que estava com documentos falsos.

Após a abordagem, o homem foi levado à Delegacia de Ubatuba, onde foi registrado um boletim de ocorrência por captura de procurado. O suspeito foi levado à cadeia pública da cidade.

Conforme a SSP da Bahia, o homem é “líder de uma facção com atuação no Recôncavo Baiano e conexões com uma organização criminosa paulista”. As autoridades baianas dizem que a prisão contou com ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e apoio da PM paulista.

O Metrópoles informou que a defesa do suspeito não foi localizada até a publicação da reportagem.