Assaltantes explodem carro-forte e dinheiro fica espalhado na estrada

Assaltantes fortemente armados explodiram um carro-forte blindado na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis, no interior de São Paulo (SP), na tarde desta segunda-feira (13). Houve troca de tiros com os ocupantes do veículo. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, que administra a rodovia, o ataque ocorreu às 16h24, no quilômetro 143, na pista norte.

Os suspeitos abordaram o carro-forte e, após anunciarem o assalto. Conseguiram explodiram o veículo, que ficou completamente destruído pelas chamas. Das quatro pessoas que estavam no automóvel, duas tiveram lesões leves e as outras duas, em estado moderado, foram levadas para o Pronto Socorro de Cosmópolis.

Até o momento, ainda não há informações sobre quanto os bandidos conseguiram levar, mas algumas notas queimadas ficaram espalhadas pela rodovia. A Polícia Militar Rodoviária permanece no local e as pistas continuam interditadas. Até agora não há informação dos assaltantes.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)