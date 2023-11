Fãs registram arrastão após show do RBD em São Paulo; vídeo

O primeiro show da banda mexicana RBD, pela ‘Soy Rebelde Tour’ em São Paulo, terminou com relatos de arrastões. O grupo se apresentou no último domingo (12), no estádio do Morumbi, após dois shows no Engenhão, no Rio de Janeiro, também marcados por assaltos.

Segundo as gravações registradas por fãs e publicadas na web, a saída do evento teve roubos, agressões e correria. Algumas pessoas ainda tentaram se esconder em farmácias, pontos de venda e postos de gasolina. Confira!

De acordo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dois homens suspeitos estavam roubando celulares na saída do show. Um deles foi preso com quatro telefones. Além disso, foram registradas 15 queixas de furto depois do evento.

Ainda nas redes socias, fãs pediram reforços e eficácia nas medidas de segurança do evento. O RBD ainda se apresenta novamente no estádio do Morumbi hoje (13), e permanece na cidade até o dia 19. Os próximos quatro shows serão nos dias 16, 17, 18 e 19, no Allianz Parque, em São Paulo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)