‘Sombra’ é preso após usar corda para furtar residência por cima do muro em Breves

Um homem identificado apenas como “Sombra” foi preso no último final de semana pela Polícia Militar, suspeito de furtar uma residência em Breves, no Arquipélago do Marajó. Um vídeo mostra o momento do crime, que ocorreu na madrugada de sábado (21), por volta das 1h05. Com informações do site Notícia Marajó.

Através das imagens, é possível ver o suspeito utilizando habilmente uma corda para puxar por cima do muro os objetos furtados. A polícia não detalhou quantos e quais foram os produtos subtraídos da residência durante a ação criminosa.

“Sombra”, que já havia sido identificado pelas câmeras de vigilância, foi preso pelos policiais que faziam rondas no bairro Santa Cruz, próximo ao local do crime.

Os objetos foram recuperados e entregues à vítima, segundo a polícia. O suspeito foi apresentado à Superintendência Regional de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis à situação. "Sombra está à disposição do Poder Judiciário. A polícia não informou se ele tinha antecedentes criminais, o que poderia ser um agravante para o enquadramento.