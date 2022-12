Mulher ganha quase R$ 1 milhão após 'roubar' raspadinha em 'amigo ladrão'

A gerente de escritório Lori Janes teve o sonho de se tornar milionária quase realizado ao participar da confraternização do trabalho e "furtar" uma raspadinha de um dos seus colegas durante um "amigo ladrão", brincadeira similar ao "amigo secreto", mas que obriga os participantes a trocarem os presentes entre si.

Após as trocas forçadas, a moradora de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, ficou com três bilhetes de raspadinhas diversas. A supresa veio na primeira raspagem, quando ela recebeu 50 dólares. Já na segunda, Lori raspou 15 campos corretos e arrebatou o prêmio de 175 mil dólares, o equivalente a R$ 930 mil.

"Todo mundo ficou louco. As pessoas pegaram as calculadoras e estavam verificando duas vezes. Eu não conseguia acreditar", contou a ganhadora animada com a fortuna. Assim que soube do valor exato, Lori ligou para os seus familiares para contar a novidade. "Achamos que ela não tinha visto direito, mas quando ouvimos as pessoas comemorando ao fundo, tornou-se real", disse o marido.

Apesar da quantia ser de quase R$ 1 milhão, ao comparecer para retirar o valor, Lori acabou ficando apenas com R$ 660 mil, devido ao desconto dos impostos, mais R$ 9,3 mil, que recebeu como "reconhecimento" da empresa do sorteio. Ela pretende usar o dinheiro para quitar alguns empréstimos.

O que é o "amigo ladrão"?

No amigo ladrão, a primeira pessoa sorteada escolhe um presente e abre, a próxima pessoa escolhe outro presente e pode decidir se quer ficar com o que escolheu ou se quer "roubar" o do amigo, e assim sucessivamente até o último presente ser aberto. Todos precisam realizar uma troca.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)