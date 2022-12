Apostadores do Pará ganham na Lotofácil e Quina; confira os valores dos prêmios

A Lotofácil concurso 2692 e Quina concurso 6028, sorteadas na última segunda-feira (19), premiaram onze paraenses que apostaram nas duas modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e veja como retirar a quantia, caso você esteja entre os ganhadores.

VEJA MAIS

Lotofácil - concurso 2692

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 24

Quatro apostadores paraenses foram premiados no concurso da Lotofácil. Individualmente, cada jogador receberá o valor de R$2.090,46 pelos 14 acertos, dos 15 números sorteados. Veja de onde são os ganhadores:

Ananindeua

Belém

Parauapebas

Quina - concurso 6028

Os números sorteados foram: 19 - 42 - 64 - 13 - 58

Na quina, com quatro acertos, foram sete os sortudos premiados no concurso do último dia 19. Os valores são de R$2.021,12 e R$4.042,24. Confira os locais:

Abaetetuba

Belém

Marabá

Redenção

Santarém

São Miguel do Guamá

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)