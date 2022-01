Soldado do Exército é preso por tráfico de drogas no Pará

Samuel Oliveira Camargo, soldado do Exército e lotado no 8º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), foi preso por tráfico de drogas em Santarém, oeste do Pará. A mãe dele, Janilcelia Oliveira Camargo, e o irmão, Josué Vinícius Oliveira Camargo, também foram presos. No imóvel, foram encontradas drogas e dois dependentes químicos (que tentaram alegar que não eram clientes dos suspeitos).

VEJA MAIS

Denúncias anônimas levaram policiais militares à casa do soldado, que fica no bairro do Santíssimo, em Santarém. Os denunciantes apontavam que a família comandava um ponto de venda de drogas, onde sempre havia uma movimentação atípica. No momento da abordagem, foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de balanças de precisão, munições, joias e uma moto que já tinha sido avistada em crimes registrados em Santarém.

O soldado, a mãe e o irmão dele foram presos por tráfico de drogas e a expectativa é de identificar outros crimes relacionados a eles. Os dois homens que estavam comprando drogas foram conduzidos à delegacia, mas liberados posteriormente. As drogas e produtos apreendidos serão periciados. Por ser militar, Samuel foi conduzido pelo 8º BEC para os procedimentos militares das Forças Armadas.