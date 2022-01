Polícia Civil prende três pessoas e cumpre oito mandados de busca e apreensão no interior do Pará

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brasil Novo e Vitória do Xingu, com o apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, durante a segunda fase da Operação "Malhas da Lei", deflagrada na última quinta-feira (20).

Durante a ação foi possível dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e violação de domicílio.

“Essa é mais uma ação da Polícia Civil em Brasil Novo e Vitória do Xingu que reforça o compromisso com a sociedade no combate efetivo da criminalidade”, relatou o Superintendente da Regional do Xingu, delegado Walisson Damasceno.

Em outra frente de trabalho da operação, policiais civis e militares diligenciaram para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão no município de Brasil Novo. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas à unidade policial para procedimentos cabíveis e já estão à disposição da justiça. Na ocasião, drogas, materiais utilizados para preparo e comércio de entorpecentes e uma pequena quantia em dinheiro foram apreendidas.

"Malhas da Lei"

A operação teve fase inicial deflagrada na última terça-feira (18). Com o trabalho foi possível prender duas mulheres e três homens em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. A ação integrada já soma 11 pessoas presas, com autuações pelos crimes de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições.

As ações de combate à criminalidade continuam, para que os autores dos crimes sejam identificados e responsabilizados.