Suspeito de ter dívida com o tráfico é executado a tiros em Santarém

Lucas Alves Nunes, de 23 anos, morreu após ser atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (15) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu por volta das 2h da manhã, no bairro São Cristóvão, nas proximidades de uma escola, na zona oeste da cidade. A vítima teria sido abordada por um homem em uma motocicleta, que a sangue frio executou o jovem

Conhecido como "Batedeira", Lucas foi morto em via pública. Segundo familiares, ele era usuário de drogas. A suspeita era que o rapaz tivesse alguma dívida com líderes do tráfico, e por isso foi executado. O jovem já tinha passagem pela polícia, mas não há mais detalhes sobre os crimes cometidos por ele.

Após o crime, o assassino fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até o local, mas Lucas já estava morto. Agentes da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local para realizar a perícia criminal, onde também coletaram provas que ajudem a identificar o autor do crime.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.