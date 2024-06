Soldado da PM é absolvido em caso de homicídio em Belém

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) absolveu, nesta segunda-feira (17/6), o soldado da Polícia Militar Leonardo Rafael Abreu Lopes da acusação de homicídio. Ele foi acusado de matar Josildo Almeida dos Reis, mais conhecido como “Fona”. Josildo já respondia pelo assassinato do sargento da PM José Socorro Pinto da Costa e de seu genro, Roselino da Silva. O crime contra o sargento ocorreu em 2021, na zona rural de Cametá, nordeste paraense.

Durante o depoimento no TJPA, o soldado Leonardo afirmou ter agido em legítima defesa. Segundo ele, a equipe policial recebeu uma denúncia de que havia um homem armado em uma vila de quitinetes em ​Belém. Ao chegarem ao local, constataram a veracidade das informações. Leonardo declarou que “Fona” teria atirado primeiro, o que o levou a responder com dois disparos.

A perícia, no entanto, não encontrou resquícios de pólvora nas mãos da vítima. Mesmo assim, a defesa do soldado, composta por dois advogados, conseguiu reforçar a alegação de legítima defesa, argumentando que Leonardo agiu para proteger a própria vida e a de seus colegas.

Josildo foi socorrido pelos próprios policiais e levado a um hospital próximo, mas não resistiu e veio a falecer.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) não manteve os argumentos da acusação, concordando então com a defesa do acusado. O tribunal considerou que as evidências apresentadas pelos advogados de Leonardo eram suficientes para demonstrar que o soldado não agiu com intenção homicida, mas sim em resposta a uma possível ameaça.