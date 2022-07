Sobe para 23 o número de feridos em acidente entre ônibus e carreta, em Santarém

​Subiu para 23 o número de feridos durante um acidente entre um ônibus e uma carreta, na manhã deste sábado (2), no cruzamento das avenidas Barão do Rio Branco e Marechal Rondon, em frente ao Centro de Referência do Cidadão (CTA), no bairro Santa Clara, em Santarém. As vítimas do acidente deram entrada no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). Segundo a direção da unidade hospitalar, nove pessoas já receberam alta médica.

“O quadro clínico de todos pacientes ainda em observação são estáveis até o momento. Alguns tiveram escoriações mais profundas, sendo atendidos de imediato pela equipe do trauma e outros, escoriações mais leves. Todos passaram por exame de imagem”, informou o HMS, por meio de nota.