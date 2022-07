Homem morre em acidente de moto na PA-150, em Marabá

Um homem identificado como Elvis Reis, morreu no início da manhã deste sábado (2), por volta de 4h30, após sofrer um acidente de motocicleta na altura da Folha 29, no Núcleo Nova Marabá, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, a vítima portava uma pulseira de festa no braço direito. Não há informação do que teria motivado o acidente. A vítima morreu na hora.

A Polícia Militar chegou ao local do acidente e passou a controlar o trânsito. De acordo com pessoas que passavam pelo local, o impacto da batida foi muito forte, deixando a motocicleta toda retorcida. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para realização de perícia médica.