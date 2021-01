Sindicato diz que trabalhadores por aplicativos sofrem até três assaltos por noite

Euclides Magno, presidente do Sindicato dos Trabalhadores por Aplicativos do Estado do Pará (Sindtapp), disse que a entidade tomou conhecimento do caso do motorista que foi assaltado e baleado no Telégrafo, no final da noite desta terça-feira (12). Um representante foi até o motorista para prestar apoio.

Com esse novo caso, diz Euclides, um novo levantamento deverá ser feito e entregue a autoridades públicas, para tentar encontrar uma forma de melhorar a segurança dos trabalhadores desse segmento.

"No último levantamento que fizemos, tínhamos uma média de três assaltos por noite, só aqui na área da Região Metropolitana de Belém, onde há, também em média, 10 mil trabalhadores por aplicativos", analisa Euclides.

O sindicato também representa os entregadores que trabalham nas plataformas digitais. No final da noite de segunda (11), no bairro da Cremação, um entregador foi roubado, capturado e espancado por outros trabalhadores do segmento, até ser preso pelo PM.