Motorista de aplicativo é baleado no Telégrafo

Um motorista de aplicativos foi baleado no bairro do Telégrafo, em Belém. O caso ocorreu entre o final da noite desta terça (12) e a madrugada desta quarta (13). Ainda não se sabe as circunstâncias do crime: se foi um assalto, tentativa de assalto, sequestro relâmpago ou tentativa de execução. O trabalhador foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (na travessa 14 de Março). Ele está fora de perigo.

Tudo teria ocorrido na rua Gonçalves Ferreira, no bairro do Telégrafo. O trabalhador teria levado um tiro no peito. Policiais Militares estavam em rondas na área para buscar os suspeitos. A Polícia Civil deve ouvir a vítima assim que ele tenha condições de registrar a ocorrência e prestar depoimento.