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Polícia

Show do cantor Pablo termina com briga generalizada em Oriximiná

O show organizado pela Prefeitura de Oriximiná integrava a 37ª Expofama

O Liberal
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Briga generalizada ocorreu durante a 37º Expofama em Oriximiná, após o show do cantor Pablo. (O Liberal)

O show do cantor Pablo, realizado na noite da última quarta-feira (15), terminou com uma briga generalizada no Parque de Exposição de Oriximiná, na região Oeste do Pará. O show promovido pela Prefeitura de Oriximiná teve cenas de pancadaria entre os frequentadores. O show integrava a programação da 37ª edição da Exposição-Feira Agropecuária de Oriximiná (EXPOFAMA).

Em vídeos divulgados pelas redes sociais, uma multidão aparece brigando com socos, chutes, empurrões e puxões de cabelos. Homens e mulheres participam da pancadaria. Em determinado momento, um homem aparece agarrado aos cabelos de uma mulher, ambos no chão. Em outro vídeo, homens trocam socos até caírem por cima da estrutura de uma barraca de venda de bebidas. 

A Polícia Militar do Pará informou que o 41º Batalhão atuou na área externa da Feira Agropecuária de Oriximiná. Durante a programação, foram registrados desentendimentos pontuais entre frequentadores. Quando as equipes chegaram aos locais das ocorrências, os envolvidos já haviam se dispersado.

A Polícia Civil informa que, até o momento, a ocorrência não foi registrada na delegacia do município e não houve apresentação de suspeitos.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou respostas da Prefeitura de Oriximiná sobre o evento e a confusão. O espaço segue aberto.

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