Caso Lorrayne: Suspeito de feminicídio é liberado após se apresentar na delegacia

Principal suspeito de assassinar Lorrayne Martins Alencar em confraternização se apresentou dois dias após o crime na delegacia local.

O principal suspeito de matar Lorrayne Martins Alencar se apresentou à Polícia Civil em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. A vítima foi esfaqueada no peito durante uma confraternização no último domingo (12). O homem, que estava acompanhado de um advogado, foi liberado após as formalidades, pois não havia ordem de prisão contra ele.

Ele permaneceu em silêncio na delegacia, afirmando que só falará em juízo. A apresentação ocorreu dois dias após o crime. As investigações sobre o feminicídio continuam em andamento pela Delegacia de Ourilândia do Norte.

O feminicídio ocorreu durante uma discussão entre Lorrayne e o homem, que evoluiu para agressões físicas. Antes que testemunhas pudessem intervir, o suspeito esfaqueou a mulher. A vítima foi socorrida pelo Samu, mas faleceu a caminho do hospital.

Detalhes da investigação do feminicídio

Não há confirmação oficial sobre quantas pessoas presenciaram o crime no evento. O acontecimento provocou grande comoção entre os moradores do município de Ourilândia do Norte. O suspeito deixou o local logo após o ocorrido, e a Polícia Militar, acionada juntamente com a Polícia Civil, realizou buscas na área, mas ele não havia sido localizado no primeiro momento.

A perícia não confirmou a quantidade exata de facadas desferidas contra a vítima. A Polícia Civil informou que o feminicídio é investigado e que equipes trabalham para localizar o suspeito, que já foi identificado.

Repercussão do caso e protesto

Uma fotografia que circula nas redes sociais mostra um cenário de crime violento. A imagem exibe a vítima com um vestido preto longo, caída no chão de um ambiente interno de alvenaria inacabada, próxima a uma cama. É possível ver sangue no braço da mulher e no piso, com a cabeça e parte da coluna escoradas na parede.

A Polícia Militar confirmou, em nota, que a mulher foi esfaqueada durante uma discussão em Ourilândia do Norte. A corporação informou que o suspeito fugiu e a Polícia Civil foi acionada. Um protesto, pedindo Justiça, está agendado para a tarde desta quinta-feira no município.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é apurado sob sigilo pela Delegacia de Ourilândia do Norte. O suspeito compareceu à unidade policial acompanhado de advogado na terça-feira (14), mas exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

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