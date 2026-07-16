Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Artefato explode em frente a comércio em Ulianópolis e Bope é acionado

Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Belém foi chamado para averiguar possível artefato com risco de explosão

O Liberal
fonte

Criminosos destruíram a frente de um estabelecimento comercial com explosivos na madrugada desta quinta-feira (16), em Ulianópolis. (Reprodução redes sociais)

Uma explosão em frente a um estabelecimento comercial assustou os moradores na madrugada desta quinta-feira (16), em Ulianópolis, na região Sudeste do Pará. Um artefato explosivo foi lançado contra um comércio e estourou por volta das 00h15, no bairro Bela Vista. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar interditou a Avenida Cauaxi, no município, após identificar um artefato com risco de explosão.

A explosão que ocorreu provocou um forte barulho, que pôde ser ouvido em bairros próximos, causando susto e apreensão durante a madrugada. A porta metálica do estabelecimento foi danificada. As polícias Militar e Civil foram acionadas e compareceram ao local para atender a ocorrência. A área foi isolada. A Polícia Científica também realizaria perícia para auxiliar nas investigações. As perícias devem ser realizadas tanto no dano ao patrimônio, quanto dos vestígios de química que serão coletadas.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens encapuzados chegaram ao local e posicionaram o artefato explosivo em frente ao comércio. Após a detonação, os suspeitos fugiram. Guarnições da Polícia começaram as diligências ainda na madrugada de quinta-feira na tentativa de encontrar os suspeitos pela explosão. 

Os policiais tiveram acesso a filmagem de uma câmera de segurança que mostra os criminosos posicionando dois artefatos explosivos em frente ao estabelecimento. Uma bomba explode e a outra parece não ter sido acionada.

A suspeita é que o crime esteja relacionado a cobrança da chamada 'taxa do crime', prática em que membros de facções criminosas cobram pagamento de mensalidades de comerciantes para não serem alvos do crime.

Equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), de Belém, também foram acionadas para realizar a avaliação e remoção do material explosivo encontrado, que parece não ter sito detonado. A orientação é que moradores e motoristas evitem a região até a conclusão do trabalho da polícia.

A Polícia Militar do Pará (PM) informou que atendeu uma ocorrência de explosão em frente a um estabelecimento comercial, na Estrada Cauaxi, bairro Bela Vista, em Ulianópolis. Segundo as informações iniciais, dois homens em uma motocicleta arremessaram um artefato explosivo de fabricação caseira contra o imóvel, causando danos materiais. Não houve feridos. Equipes policiais realizam buscas para identificar e localizar os suspeitos. O Esquadrão Antibombas foi acionado para adotar as medidas de segurança no local.

Já a Polícia Civil (PC) informou que a Delegacia de Ulianópolis apura a explosão de um artefato em frente a um estabelecimento comercial, registrada na madrugada desta quinta-feira (16). Equipes policiais trabalham para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

explosão

ulianópolis
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FISCALIZAÇÃO

Operação remove 22 veículos e flagra 93 infrações de trânsito em 3 pontos de Belém

Ação da Operação Choque de Ordem percorreu a Augusto Montenegro, Doca e Antônio Barreto para combater infrações de trânsito, alcoolemia ao volante e ‘rolezinhos’

17.07.26 9h26

ACIDENTE

Barcarena: ônibus é retirado do Rio Itaporanga na madrugada desta sexta

O trabalho foi realizado com o uso de equipamentos pesados e de uma equipe de trabalhadores, informou o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran)

17.07.26 8h22

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem é preso suspeito de esfaquear a companheira durante discussão em Santarém

Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal com um ferimento no abdômen

16.07.26 23h13

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em terminal hidroviário de Santarém

A vítima relatou à polícia que o homem tinha uma arma de fogo

16.07.26 22h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Barcarena: ônibus é retirado do Rio Itaporanga na madrugada desta sexta

O trabalho foi realizado com o uso de equipamentos pesados e de uma equipe de trabalhadores, informou o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran)

17.07.26 8h22

FISCALIZAÇÃO

Operação remove 22 veículos e flagra 93 infrações de trânsito em 3 pontos de Belém

Ação da Operação Choque de Ordem percorreu a Augusto Montenegro, Doca e Antônio Barreto para combater infrações de trânsito, alcoolemia ao volante e ‘rolezinhos’

17.07.26 9h26

TRÂNSITO

Engenheira civil morre em acidente de motocicleta na rodovia Mário Covas, em Ananindeua

A vítima foi identificada como Tainá Andrade Santana, de 31 anos

16.07.26 18h56

ACIDENTE

VÍDEO: Pertences de mulher que morreu em acidente na Mário Covas ficam espalhados pela pista

Mulher de 31 anos morreu no local do acidente após moto ser atingida por uma carreta durante uma tentativa de ultrapassagem

16.07.26 21h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda