Artefato explode em frente a comércio em Ulianópolis e Bope é acionado

Uma explosão em frente a um estabelecimento comercial assustou os moradores na madrugada desta quinta-feira (16), em Ulianópolis, na região Sudeste do Pará. Um artefato explosivo foi lançado contra um comércio e estourou por volta das 00h15, no bairro Bela Vista. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar interditou a Avenida Cauaxi, no município, após identificar um artefato com risco de explosão.

A explosão que ocorreu provocou um forte barulho, que pôde ser ouvido em bairros próximos, causando susto e apreensão durante a madrugada. A porta metálica do estabelecimento foi danificada. As polícias Militar e Civil foram acionadas e compareceram ao local para atender a ocorrência. A área foi isolada. A Polícia Científica também realizaria perícia para auxiliar nas investigações. As perícias devem ser realizadas tanto no dano ao patrimônio, quanto dos vestígios de química que serão coletadas.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens encapuzados chegaram ao local e posicionaram o artefato explosivo em frente ao comércio. Após a detonação, os suspeitos fugiram. Guarnições da Polícia começaram as diligências ainda na madrugada de quinta-feira na tentativa de encontrar os suspeitos pela explosão.

Os policiais tiveram acesso a filmagem de uma câmera de segurança que mostra os criminosos posicionando dois artefatos explosivos em frente ao estabelecimento. Uma bomba explode e a outra parece não ter sido acionada.

A suspeita é que o crime esteja relacionado a cobrança da chamada 'taxa do crime', prática em que membros de facções criminosas cobram pagamento de mensalidades de comerciantes para não serem alvos do crime.

Equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), de Belém, também foram acionadas para realizar a avaliação e remoção do material explosivo encontrado, que parece não ter sito detonado. A orientação é que moradores e motoristas evitem a região até a conclusão do trabalho da polícia.

A Polícia Militar do Pará (PM) informou que atendeu uma ocorrência de explosão em frente a um estabelecimento comercial, na Estrada Cauaxi, bairro Bela Vista, em Ulianópolis. Segundo as informações iniciais, dois homens em uma motocicleta arremessaram um artefato explosivo de fabricação caseira contra o imóvel, causando danos materiais. Não houve feridos. Equipes policiais realizam buscas para identificar e localizar os suspeitos. O Esquadrão Antibombas foi acionado para adotar as medidas de segurança no local.

Já a Polícia Civil (PC) informou que a Delegacia de Ulianópolis apura a explosão de um artefato em frente a um estabelecimento comercial, registrada na madrugada desta quinta-feira (16). Equipes policiais trabalham para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.