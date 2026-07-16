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Capitania dos Portos avaliará se houve danos ambientais após ônibus cair em rio, em Barcarena

A informação foi repassada pelo coronel Jaime Oliveira, em entrevista à imprensa, logo depois do atendimento ao sinistro

O Liberal

16 de julho de 2026 às 10:31

Modificado em 16 de julho de 2026 às 12:56

Ônibus sem freio afundo nas águas do rio São Francisco, em Barcarena, no final da tarde desta quarta-feira (15).

Ônibus sem freio afundo nas águas do rio São Francisco, em Barcarena, no final da tarde desta quarta-feira (15). ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) verificará se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio Itaporanga, em Barcarena, na quarta-feira (15/7). A informação foi repassada pelo coronel Jaime Oliveira, em entrevista à imprensa, logo depois do atendimento ao sinistro. Segundo a prefeitura do município, a previsão é de que o coletivo deva ser içado nesta quinta (16/7).

VEJA MAIS 

Corpo de Bombeiros descarta mortes após ônibus cair em rio, em Barcarena Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, disse que Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local nesta quinta-feira (16/7) para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio

Barcarena: PC investiga circunstâncias do acidente que levaram ônibus a cair dentro de rio A instituição comunicou ainda que a apuração do episódio está a cargo da Delegacia de Vila dos Cabanos, que solicitou perícias e ouvirá testemunhas para auxiliar nas investigações

Ônibus que caiu em rio deve ser içado nesta quinta-feira (16/7), afirma Prefeitura de Barcarena Para a realização desse trabalho, o embarque e desembarque de passageiros no Porto "Anjos" e no Porto São Francisco serão temporariamente suspensos

Jaime destacou que, a partir desta quinta (16/7), a CPAOR, além de analisar a possibilidade de estragos ao meio-ambiente, irá ao local para examinar a eventual responsabilização da empresa proprietária do coletivo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da MB e também tenta contato com a empresa dona do transporte

Nas redes sociais, foram compartilhados vídeos do momento em que o ônibus afundou nas águas. Alguns passageiros conseguiram pular antes que o ônibus desaparecesse no rio. O episódio é investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA). Em nota, a PCPA comunicou que não houve mortes e nove pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Em nota, a Marinha do Brasil ressaltou que "não há indícios de poluição ambiental" decorrente do acidente. E disse ainda que as oito pessoas que estavam no veículo foram resgatadas por embarcações que navegavam na região no momento do ocorrido. 

“Uma equipe da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) foi deslocada ao local para coordenar o controle do tráfego aquaviário na região. A CPAOR mantém contato com a empresa responsável pelo veículo para que apresente à Autoridade Marítima as medidas que serão adotadas para a remoção do ônibus”, afirmou. 

No comunicado, a Marinha destacou os canais do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.

Embarques e desembarques suspensos

A Prefeitura de Barcarena informou que, para o içamento do ônibus, o embarque e desembarque de passageiros no Porto "Anjos" e no Porto São Francisco, onde o episódio ocorreu, serão temporariamente suspensos. A retomada das atividades acontecerá após a conclusão da operação de retirada do automóvel.

A prefeitura agradeceu a atuação integrada do Corpo de Bombeiros, Samu, Demutran, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, forças de segurança e demais equipes envolvidas na ocorrência.

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