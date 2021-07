Servidor público morre após sofrer parada cardíaca enquanto pedalava, na Praça da República

Silvestre Ferreira Guimarães, de 52 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca na Praça da República, bairro Campina, em Belém, na noite desta quinta-feira (22). Ele era servidor da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplad), e estava pedalando quando sofreu um mal súbito.

O servidor público havia acabado de atravessar a rua em sua bicicleta, e depois de cruzar a faixa de pedestres, sofreu a parada cardíaca e caiu, bem na esquina das avenidas Nazaré e Assis de Vasconcelos. Policiais militares que estavam em uma viatura fazendo ronda pelo local ainda chegaram a tentar reanimar a vítima, sem sucesso.

O cunhado de Silvestre contou que ele costumava praticar atividades físicas, cuidar da alimentação, e que era habituado a pedalar pela cidade. Os familiares do servidor público ficaram muito surpresos com a notícia da morte, e estavam bastante abalados. Dezenas de curiosos ficaram no local aguardando a perícia.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi até o local onde a vítima morreu e realizou a remoção do corpo, por volta das 22h, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e posteriormente será liberado para a família. Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Silvestre Guimarães.