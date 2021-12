Servidor da Ufopa é detido por agredir casal e tentar agarrar criança em praça, de Santarém

Segundo a polícia, o técnico de laboratório da Universidade Federal do Pará (Ufopa), em Santarém, no oeste do Pará, identificado como João Aldecy Pereira Nascimento, foi detido na noite deste último domingo (19), sob a acusação de agressão a um um casal e, ainda, de tentar agarrar uma criança de 11 anos na Praça do Mascotinho, na orla em frente à cidade santarena. A polícia não esclareceu o que motivou a atitude inesperada do servidor. Com informações do site O Impacto.

De acordo com os policiais, João Aldecy agrediu Anderson dos Santos Silva e Kelly Sabrina França Ferreira, e teria tentado agarrar a criança que brincava no logradouro, ao ar livre.

Os militares do 3° Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), sob o comando do Tenente-coronel Maciel, conduziram o técnico para apresentação ao delegado plantonista, José Kleidson de Castro.

CONTRAVENÇÃO PENAL LEVE

O suspeito foi enquadrado na Lei das Contravenções Penais. Esta lei trata dos chamados delitos mais leves, como rinha de galo, vias de fato (o tapa na cara que vemos nas novelas), jogo de bicho, provocar tumulto, perturbar o sossego alheiro com gritaria ou algazarra, entre outras situações consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo.

Os casos enquadrados na Lei de Contravenções Penais têm como penalidade, de modo isolado, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

Procurada, a Ufopa informou que não se manifestaria a respeito.