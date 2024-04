Sepultamento dos corpos encontrados em barco no Pará é marcado por chuva em cemitério de Belém

A chuva apareceu bem no meio da cerimônia de sepultamento dos 9 corpos encontrados numa embarcação à deriva na região do Salgado paraense. A cerimônia começou às 10h desta quinta-feira (25), no cemitério São Jorge, localizado no bairro da Marambaia, em Belém do Pará. Por volta das 10h40, o tempo fechou. A cerimônia laica, promovida pelas instituições que participaram do resgate, seguiu normalmente, com os caixões enterrados por baixo da chuva.

Dentre os órgãos presentes: Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Polícia Federal, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica do Pará, Polícia Militar, Polícia Civil, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Guarda Municipal de Bragança, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil de Bragança e Defesa Civil do Estado do Pará.

Caixões no cemitério São Jorge, na Marambaia (Foto: Ana Laura Carvalho | Especial para O Liberal)

Conforme a PF, o procedimento é de inumação, pois permite que, caso seja do interesse das famílias, possa ser exumado e sepultado em outro local. Até o momento, nenhuma vítima foi identificada. A Polícia Federal mantém contato permanente, via Interpol, com entidades internacionais, enquanto a perícia é feita no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília.