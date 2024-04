Bombeiro é atropelado por carro em cruzamento no centro de Belém

Câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop) registraram o momento em que um bombeiro militar foi atropelado por um carro no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Riachuelo, bairro da Campina, em Belém. O acidente ocorreu na madrugada da última terça-feira (23/04), por volta de meia-noite.

As imagens mostram o momento em que a vítima, em uma motocicleta, tenta atravessar a pista, mas acaba sendo atingida pelo automóvel. O bombeiro que estava de capacete cai ao chão, enquanto o motorista segue viagem normalmente.

A Redação Integrada de O Liberal conversou com a vítima, que terá seu nome preservado nesta matéria. O bombeiro informou que saiu ileso do acidente, porém sua motocicleta ficou bastante destruída. O militar registrou um boletim de ocorrência e conseguiu localizar o motorista causador do acidente, que arcou com os prejuízos materiais causados à vítima.​

A vítima afirma que estava voltando para casa, após o turno de trabalho, quando foi atingida pelo veículo que teria avançado o sinal vermelho.

“Já localizei ele e ele pagou o prejuízo. Saí ileso. Só minha moto que não prestou para nada. Ele avançou sinal em alta velocidade e não deu tempo de desviar de mim”, relatou o militar.

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil em busca de maiores detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.