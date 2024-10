'Sem Alma' morre em confronto com a Polícia no dia do Halloween, em Tucuruí

Mizael Costa - conhecido pelo apelido 'Sem Alma' - procurado suspeito por vários crimes, foi morto pela Polícia Militar (PM) em Tucuruí, município da região sudeste do Pará, justamente nesta quinta-feira - dia de Halloween - dia 31 de outubro. 'Sem Alma' era suspeito por homicídios, tráfico de drogas e roubos.

'Sem Alma' foi morto durante uma operação planejada e executada pela PM, que com o apoio das equipes de recobrimento e inteligência, no lago de Tucuruí. De acordo com informações do portal Gazeta do Pará, a ação tinha como objetivo identificar e neutralizar Mizael Costa, considerado pelos órgãos de segurança como uma pessoa muito perigosa pelos seus atos. Junto com o suspeito foram apreendidos uma pistola e uma espingarda, além de vários cartuchos para as duas armas.

A Polícia Militar teria sido recebida a tiros e reagiu em seguida. No confronto, Mizael foi alvejado, chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. A PM já havia recebido denúncias de ribeirinhos da área sobre os crimes supostamente cometidos por Mizael.