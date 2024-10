Duas mulheres torturam menina de 12 anos com plástico derretido e socos; uma foi presa

Uma mulher de 35 anos, que não teve o nome revelado, foi presa nesta quarta-feira (30) por sequestrar e torturar uma adolescente de 12 anos com plástico queimado, palmatórias e socos, em Manaus, no Amazonas. O crime ocorreu entre a noite de terça-feira (29) e a madrugada de quarta-feira (30), em um terreno abandonado no bairro Centro, após a suspeita acusar a vítima de ter furtado R$ 12 mil da sua residência.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, a vítima relatou que morou por dois meses na casa da mulher de 35 anos, no bairro Mauazinho, Zona Leste da capital, devido a um problema de saúde da mãe.

No dia do ocorrido, a adolescente já estava morando com a mãe quando, na noite de terça-feira, a suspeita chegou acompanhada de outra mulher, a levou pelo braço e a forçou a subir em uma motocicleta, levando-a para um terreno abandonado.

Tortura e ameaça

Ainda de acordo a delegada, a vítima disse à mulher que não havia pegado o dinheiro e que sequer sabia da existência dele. Em resposta, a suspeita começou a torturar a adolescente, derretendo sacolas plásticas e tampas de marmita de alumínio para causar queimaduras nos braços e pernas da menina. Além disso, a adolescente também foi agredida fisicamente com socos no rosto e nas mãos.

Queimaduras causada em adolescente após tortura com sacola plástica derretida (Foto/Divulgação)

As investigações apontam ainda que, ao ficar desesperada com a situação a qual se encontrava, a menina teve a ideia de mentir, dizendo que havia pegado o dinheiro e que poderia levar as mulheres até o local onde ele estaria guardado. A autora então ameaçou:

"se o dinheiro não tiver lá, vou tacar fogo em você", e pediu à segunda mulher que comprasse álcool.

No entanto, durante o trajeto, a vítima conseguiu pular da motocicleta e se esconder em um condomínio após ser perseguida pelas mulheres. Na manhã seguinte, a adolescente conseguiu pedir ajuda. Uma investigadora da Polícia Civil solicitou apoio da Polícia Militar para conduzir a menina até a Depca, onde foram realizados todos os procedimentos necessários.

Após o início das investigações, a primeira mulher foi localizada e presa na quarta-feira (30). Como a adolescente não conhecia a segunda mulher envolvida, a busca continua para identificá-la.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)