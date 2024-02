Em suposto ritual dentro de cemitério, mulher foi amarrada, espancada e assassinada em uma cruz

Um casal suspeito de envolvimento na morte de uma mulher em suposto ritual em um cemitério foi preso na madrugada deste sábado (10) pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS). As informações dão conta de que a vítima teria sido amarrada em uma cruz e espancada em um cemitério da cidade de Formigueiro, no interior do estado.

Segundo as investigações, o crime teria sido cometido durante um "ritual religioso". Essa informação é do portal g1. O delegado responsável pela investigação afirmou que o casal deve responder por homicídio qualificado por tortura.

Ainda de acordo com a corporação, o marido e o filho da vítima estavam no local do crime e chegaram a levar a mulher ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Os familiares foram ouvidos pelas autoridades policiais e liberadas.