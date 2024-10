Suspeito de tortura é preso e adolescente em risco é resgatada pela PC, em Belém

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), realizou o resgate de uma adolescente e a prisão em flagrante de um homem pela prática do crime de tortura, no bairro da Cremação, em Belém, na terça-feira (29).

A ação foi iniciada, após os policiais civis serem acionados por meio de uma denúncia anônima, efetuada através do Disque-Denúncia (100), mencionando que uma adolescente estaria sofrendo tortura, exploração e negligência.

Diante das informações, a equipe policial, com o apoio da Assistência Social, deslocou até o bairro da Cremação, para averiguar e apurar o caso. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma adolescente não-verbal, de 16 anos, com sinais aparentes de deficiência intelectual, em situação de grave risco e maus-tratos.

Foi identificado que a menina morava em um ambiente insalubre, com evidências de uso de drogas e más condições de higiene. Além disso, houve relatos de que o homem que era o responsável legal da adolescente, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e praticava exploração sexual e violência contra ela.

O homem foi localizado, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para a execução das medidas necessárias e a adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar para abrigamento e avaliação médica.

O diretor da DPPcD, delegado Guilherme Gonçalves, pontua que “as atividades contaram com o apoio da assistente social, Mônica Tapajós, que esteve presente durante toda a ocorrência, contribuindo com a Polícia Civil. Além disso, é extremamente importante que aconteça essa troca com a população, de relatos, informações e o uso do Disque-Denúncia 100, que são fatores essenciais nas investigações, cooperando para combater a criminalidade.” afirma o delegado.