Suspeito de tráfico é preso e 82 papelotes de crack são apreendidos no Marajó

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas após ser flagrado com 82 papelotes de substância semelhante a crack, no município de Afuá, no Marajó. A ação ocorreu na segunda-feira (28/10), quando policiais militares realizavam rondas pelo bairro Capim Marinho. Um segundo suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado.

