Seis pessoas são presas por envolvimento em esquema de falsas hospedagens para a COP 30, em Belém

Seis pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta terça-feira (24/3), em Pernambuco, suspeitas de envolvimento em um esquema de anúncios falsos de hospedagem em plataformas digitais, tendo como alvo principal turistas atraídos pelos eventos da COP 30 em Belém. As análises de inteligência financeira e o cruzamento de dados bancários apontam que o prejuízo total causado pode chegar a € 500 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

As prisões ocorreram na terceira fase da operação “Check Out”, que teve o objetivo de desarticulação final do núcleo financeiro e operacional da associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas transnacionais. A ação policial foi feita pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), em ação integrada com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco.

Segundo a PC, a investigação alcançou um novo patamar de gravidade ao identificar que, entre as vítimas recentes, está um integrante de alto escalão da representação de um país asiático.

A operação logrou êxito na captura de seis alvos, que tiveram bloqueios de ativos de aproximadamente R$ 1 milhão, bem como a apreensão de dispositivos que comprovam a pulverização de valores por meio de contas de "laranjas" e plataformas de transferências internacionais.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado, na modalidade de fraude eletrônica, bem como associação criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica.

Os presos seguem à disposição da Justiça e as investigações prosseguem sob sigilo, para a completa recuperação dos ativos e identificação de eventuais novos núcleos.