Segurança Pública reforça ações no Natal em Salinópolis e outros balneários do Pará

Na noite da última sexta-feira (24), profissionais de segurança pública vinculados às policias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito e Defesa Civil estadual saíram às ruas para realizar rondas policiais e garantir a segurança na cidade de Salinópolis, um dos balneários mais procurados nas datas comemorativas do final do ano.

A ação que o integra a operação "Boas Festas'", coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), teve o objetivo de informar a todos, de forma muito especial aos responsáveis por estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes que a pandemia ainda não acabou e que medidas ainda devem ser tomadas e exigidas.

"Hoje estamos atuando em caráter informativo, lembrando que é necessário que o dono ou responsável pelo local cobre o comprovante de imunização contra a Covid-19. Este trabalho vem sendo feito pelos bombeiros e equipes da Defesa Civil. Se alguma situação fugir do controle, a Polícia Militar será acionada para agir", explicou o major Celton Costa de Jesus, da Secretaria Adjunta de Operações da Segup e coordenador da operação realizada no município.

O comboio teve partida do Centro Integrado de Comando, instalado na praia do Atalaia e instalado para a operação de final de ano, seguindo pela orla do Maçarico e principais vias da cidade de Salinopóllis. A ação de orientação e fiscalização ocorreu também em outros municípios do interior e na Região Metropolitana de Belém.

Boas Festas 2021

A operação conta com um reforço no efetivo de mais de 1,5 mil agentes nos principais interiores, além do efetivo local. A operação está sendo executada de forma conjunta por integrantes dos órgãos do Sistema de Segurança: polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro Integrado de Operações (Ciop), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Aéreo e Fluvial (Graesp e Gflu), Guarda Municipal de Belém e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de órgãos municipais de segurança de demais cidades.