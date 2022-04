Segurança impede assalto a posto de gasolina em Belterra, no Pará

Um segurança impediu o assalto a um posto de gasolina, no município de Belterra, no oeste do Pará. A ação foi registrada por imagens de segurança. Os bandidos estavam em um carro de cor preta. Um homem desce do veículo com uma arma de fogo na mão e faz ameaças à funcionária.

Em seguida, o segurança do local, atento à movimentação, atira contra os bandidos. Eles fogem no carro no qual estavam. As informações são do jornal O Impacto.

Acionados, os policiais militares realizaram diligências e, depois, interceptaram os bandidos. Eles abandonaram o veículo e continuaram a fuga em meio à mata, próximo à divisa entre os municípios de Belterra e Rurópolis.

O veículo utilizado pelos bandidos na tentativa de assalto pertence a um motorista de aplicativo, de 23 anos. Ele estava desaparecido desde a tarde sábado (16), quando saiu para pegar uma corrida.

No início da tarde deste domingo (17), quatro suspeitos foram presos e apresentados na delegacia de Polícia Civil de Belterra. Ainda segundo o jornal, o motorista do aplicativo foi localizado. Mas ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da localização do motorista.